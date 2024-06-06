Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:44
BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika Bingöl deprem ile sarsıldı. Şiddetli sarsıntı Karlıova ilçesinde meydana geldi. Bingöl deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Haziran 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri paniğe kapılan şehrin sakinleri tarafından mercek altına alındı. Peki, Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte detaylı bilgiler...