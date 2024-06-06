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Haberler Fotohaber BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:44

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Bingöl deprem ile sarsıldı. Şiddetli sarsıntı Karlıova ilçesinde meydana geldi. Bingöl deprem şiddeti, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 Haziran 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri paniğe kapılan şehrin sakinleri tarafından mercek altına alındı. Peki, Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte detaylı bilgiler...

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Bingöl deprem haberi az önce geldi. Paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Karlıova merkez üssünde gerçekleşen şiddetli sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Korkutan sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve derinliği gibi detaylar belli oldu. İşte, ayrıntılı bilgiler...

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Bingöl'de bir deprem meydana geldi.

Karlıova ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken derinliği ise 18.64 km kilometre olarak ölçüldü.

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Karlıova (Bingöl)

Tarih:2024-06-06

Saat:15:02:38 TSİ

Enlem:39.25056 N

Boylam:40.87222 E

Derinlik:18.64 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

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