BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ, bitiyor mu, neden bitiyor? Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bu akşam mı?

BİR DERDİM VAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kanal D yayın akışı ile araştırılan soru yanıt buldu. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi, 14 Aralık Perşembe yani bu akşam ekranlara gelecek 6. bölümü ile final yapacak.

Dizinin bitme nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken düşük reytingler nedeniyle bu kararın aldığı düşünülüyor.

Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.