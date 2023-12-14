BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ, bitiyor mu, neden bitiyor? Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bu akşam mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var final kararı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı dizi, bu akşam 6. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Gündeme gelen final haberleri ardından dizinin takipçileri, Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Yekta Torun'un kaleme aldığı yapım, 9 Kasım 2023 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Bir Derdim Var ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, 14 Aralık Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…