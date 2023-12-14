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Haberler Fotohaber BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ, bitiyor mu, neden bitiyor? Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bu akşam mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:40

BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ, bitiyor mu, neden bitiyor? Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bu akşam mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var final kararı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı dizi, bu akşam 6. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Gündeme gelen final haberleri ardından dizinin takipçileri, Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt arıyor. Senaryosunu Yekta Torun'un kaleme aldığı yapım, 9 Kasım 2023 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Bir Derdim Var ne zaman final yapacak, bugün mü, son bölüm ne zaman? İşte, 14 Aralık Kanal D yayın akışı ile Bir Derdim Var dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…

Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü?

Bir Derdim Var final bölümü tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. 5 bölümdür ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine izleyiciler, her Perşembe akşamı yayınlanan dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Bu noktada Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. Kanal D yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Sevilen yapım, 9 Kasım 2023 tarihinden bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. Peki, Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü, kaçıncı bölümde bitecek? İşte, yanıtlar…

Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü?

BİR DERDİM VAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

9 Kasım 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kanal D'nin farkındalık oluşturan dizisi Bir Derdim Var, 5 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor..

Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin'in imzasının bulunduğu, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Yekta Torun'un kaleme aldığı yapım final kararı aldı.

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Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü?

BİR DERDİM VAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kanal D yayın akışı ile araştırılan soru yanıt buldu. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi, 14 Aralık Perşembe yani bu akşam ekranlara gelecek 6. bölümü ile final yapacak.

Dizinin bitme nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken düşük reytingler nedeniyle bu kararın aldığı düşünülüyor.

Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü?

BİR DERDİM VAR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını AyNA Yapım'ın üstlendiği, başrollerinde Birce Akalay ile Mert Fırat'ı buluşturan, dizisi "Bir Derdim Var" final bölümü ile ekrana geliyor.

Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Bir Derdim Var final bölümü ne zaman, bugün mü?

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alan dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alırken senaryosunu ise Yekta Torun kaleme alıyor. Dizinin ekrana gelecek olan final bölümünün özeti şöyle;

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