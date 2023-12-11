Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

Her perşembe günü Kanal D ekranlarında yayımlanan Bir Derdim Var final kararı ile gündemde. Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı dizi 14 Aralık Perşembe günü 6.bölümüyle yayında olacak. İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan dizi ilk bölümüyle 9 Kasım 2023 tarihinde ekranlarda yerini almıştı. Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı yönetmenliğini Burak Müjdeci ve Özkan Say'ın üstlendiği, senaryosunu Yekta Torun, Deniz Gürlek ve Duygu Ertekin'in kaleme aldığı dram türündeki dizi takipçileri "Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, ne zaman bitiyor? " sorularına yanıt arıyor. Peki, Bir Derim Var final bölümü ne zaman? İşte, detaylar…