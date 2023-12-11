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Haberler Fotohaber Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi
Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 14:43

Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

Her perşembe günü Kanal D ekranlarında yayımlanan Bir Derdim Var final kararı ile gündemde. Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı dizi 14 Aralık Perşembe günü 6.bölümüyle yayında olacak. İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan dizi ilk bölümüyle 9 Kasım 2023 tarihinde ekranlarda yerini almıştı. Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı yönetmenliğini Burak Müjdeci ve Özkan Say'ın üstlendiği, senaryosunu Yekta Torun, Deniz Gürlek ve Duygu Ertekin'in kaleme aldığı dram türündeki dizi takipçileri "Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, ne zaman bitiyor? " sorularına yanıt arıyor. Peki, Bir Derim Var final bölümü ne zaman? İşte, detaylar…

Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

Kanal D'nin yaklaşık bir ay önce seyirciyle buluşturduğu Bir Derdim Var final bölümü ile gündemde. Perşembe akşamları seyircisiyle buluşan yapımda ergenlik dönemindeki son derece hassas olan gençlerin ve ailelerinin dünyasını Doktor Nilüfer ve Savcı Ömer'in gözünden mercek altına alıyor. Dram türündeki dizinin final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, final yayını ne zaman?

Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

BİR DERDİM VAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

İstediği izleyici kitlesine ulaşamayan dizi 6. Bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.

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Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

BİR DERDİM VAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın oynadığı dizi Bir Derdim Var, 14 Aralık Perşembe günü ekranlara veda edecek.

Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

BİR DERDİM VAR 6.BÖLÜM FİNAL ÖZETİ

Nilüfer'in geçmişte hocasına "Ben de normal olmak istiyorum" demesi dikkat çekerken; Nilüfer'in kaybettiği bebeğinin mezarındaki halleri duygu dolu anlar yaşatıyor. Özge'nin tehlikede olduğunu gördüğümüz tanıtımında Nilüfer'in Özge'yi kurtarmak için kendi hastalığını Ömer'in önünde itiraf etmesi her şeyin açığa çıkacağının sinyallerini veriyor.

Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi
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