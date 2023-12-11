Bir Derdim Var Final mi yapıyor? Kanal D’nin dizisi Bir Derdim Var final tarihi

Kanal D'nin yaklaşık bir ay önce seyirciyle buluşturduğu Bir Derdim Var final bölümü ile gündemde. Perşembe akşamları seyircisiyle buluşan yapımda ergenlik dönemindeki son derece hassas olan gençlerin ve ailelerinin dünyasını Doktor Nilüfer ve Savcı Ömer'in gözünden mercek altına alıyor. Dram türündeki dizinin final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki Bir Derdim Var final mi yapıyor, bitiyor mu, final yayını ne zaman?