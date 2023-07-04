Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:44
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
12:44
Aslı Enver'in kızı Elay bebek dünyaya geldi! Elay isminin anlamı nedir, ne demek, ismin özellikleri neler ve kökeni nedir?
Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden sevindirici haber geldi. Uuzun süredir bebeklerini kucaklarına almak için bekleyen çiftin dün gece bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerine Elay ismini koyan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken vatandaşlar Elay isminin anlamı nedir, ne demek? merak etmeye başladı. İşte, Elay adının özellikleri, analizi ve kökeni!