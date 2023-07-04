Aslı Enver’in kızı Elay bebek dünyaya geldi! Elay isminin anlamı nedir, ne demek, ismin özellikleri neler ve kökeni nedir?

Oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. İkili dün gece dünyaya gelen bebeklerine Elay adını verdi.

12 Kasım'da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.Ünlü oyuncu dün akşam ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Enver, bebeğine 'Elay' adını verdi. Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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