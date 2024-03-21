Giriş Tarihi: 21.03.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
05:58
Bir Sevdadır 9. bölüm fragmanı heyecanı || TRT1 ile Bir Sevdadır dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı izle ekranında yerler alındı. 8.bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımda gelecek hafta yaşanacaklar merak ediliyor. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı yapımda Yeşil'in çocuklarına yazdığı mektup bölüme damgasını vurdu. Peki, Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Bir Sevdadır 9. bölüm fragmanı izle