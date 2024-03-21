Bir Sevdadır 9. bölüm fragmanı heyecanı || TRT1 ile Bir Sevdadır dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR SEVDADIR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeşil'in tüm gerçekleri itiraf ettiği çocuklarına yazmış olduğu mektup Rukiye'nin eline geçmiştir. Yeşil bu mektubu Rukiye okumadan geri alabilecek mi? Karlıcaların Boğaziçi 1453 kulübünü satın alması şokuyla mücadele eden Yasin bu hamleye nasıl karşılık verecek?