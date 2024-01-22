Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu milli futbolcu Yasin rolüne, Sude Zülal Güler ise töre kurbanı Yeşil karakterine hayat veriyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.