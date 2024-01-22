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Haberler Fotohaber Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:11

Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Sevdadır dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Bir Sevdadır dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi oyuncuları buluşturan dizinin yayın tarihi açıklandı. Bu noktada dizinin konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bozdağ Film imzalı dizi; Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunacak. Peki, Bir Sevdadır dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! BİR SEVDADIR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu dizinin yayın tarihi açıklandı. Merakla beklenen Bir Sevdadır dizisi, 31 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu milli futbolcu Yasin rolüne, Sude Zülal Güler ise töre kurbanı Yeşil karakterine hayat veriyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.

Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı

Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca

Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca

Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı

Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı

Seray Gözler - Boncuk Nine

Hakan Karsak - Engin Albayrak

Ekin Aksoy - Menevşe Bıçakçı

Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Bala Atabek - Cemile Kolcu

Yeliz Akkaya - Gardiyan Nebahat

Doğukan Polat – Ünal

Ahmet Yenilmez - Rıza Dayı

Fırat Kaya - Sedat

Yağmur Başkurt - Rukiye Bıçakçı

Tülin Ayhan - Sultan

Atlas Önel - Ersin Bıçakçı

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