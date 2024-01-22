Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:11
Bir Sevdadır dizisi oyuncuları ve konusu || TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Günay Günaydın'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu noktada yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Sevdadır dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.