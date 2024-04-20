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Haberler Fotohaber BİTCOİN HALVİNG (YARILANMA) TARİHİ 2024 || Bitcoin (BTC) halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 06:12

BİTCOİN HALVİNG (YARILANMA) TARİHİ 2024 || Bitcoin (BTC) halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

BTC halving tarihi 2024 gündemde! Finans piyasalarında gözler, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanmasına (halving) çevrilmiş durumda. Nisan ayında Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek. Bu sebeple Bitcoin yarılanma tarihi kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Bitcoin (BTC) halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? İşte, ödül yarılanmasına ilişkin merak edilenler...

BİTCOİN HALVİNG YARILANMA TARİHİ 2024 || Bitcoin BTC halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

Bitcoin (BTC) halving ne zaman gerçekleşecek merak ediliyor. Bitcoin ödül yarılanması, kripto para piyasasında merakla bekleniyor. Her 210 bin blokta, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen yarılanmayla madencilerin blok başına kazandığı ödül yarıya inecek. Kripto para yatırımcıları Bitcoin yarılanma tarihi için araştırmalarına devam ederken uzmanlar küresel etkilere dikkati çekerek, her dönemin farklı şartlara sahip olduğu uyarısında bulundu. Peki, Bitcoin halving ne zaman, etkileri nasıl olacak? 2024 BTC halving tarihi

BİTCOİN HALVİNG YARILANMA TARİHİ 2024 || Bitcoin BTC halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

2024 BİTCOİN (BTC) HALVİNG NE ZAMAN?

Finans piyasalarında gözler, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanmasına (halving) çevrildi.

Bitcoin halving (yarılanma) için kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü halving, her 210.000 blokta bir gerçekleşir.

Yapılan hesaplamalara göre bir sonraki Bitcoin yarılanmasının 20 Nisan 2024 Cumartesi gece yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak, blokların ne kadar hızlı üretildiğine bağlı olarak bu tarih birkaç hafta öne veya arkaya kayabilir.

Güncelleme sonrası, son 4 yılda blok başına 6,25 Bitcoin ödül alan madenciler, artık 3,125 Bitcoin ödül alacak.

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BİTCOİN HALVİNG YARILANMA TARİHİ 2024 || Bitcoin BTC halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

10 SORUDA BİTCOİN ÖDÜL YARILANMASI

AA'da yer alan habere göre, 20 Nisan gece yarısında, Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek.

Kripto para piyasasında fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek ödül yarılanmasına ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

BİTCOİN HALVİNG YARILANMA TARİHİ 2024 || Bitcoin BTC halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

Soru 1: Bitcoin ödül yarılanması nedir?

Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.

Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.

BİTCOİN HALVİNG YARILANMA TARİHİ 2024 || Bitcoin BTC halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?

Soru 2: Bitcoin madenciliği nasıl yapılıyor?

Bitcoin, Proof of Work (PoW) adı verilen bir protokol ile çalışıyor. Türkçeye "iş ispatı" olarak çevrilen bu protokolde Bitcoin madencisi olarak adlandırılan kişiler, karmaşık matematik problemleri çözerek ağa yeni bloklar ekliyorlar. Süreç sonunda eklenen her blok için ise madencilere ödüller veriliyor.

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