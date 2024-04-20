Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
06:12
BİTCOİN HALVİNG (YARILANMA) TARİHİ 2024 || Bitcoin (BTC) halving ne zaman yaşanacak, piyasalara nasıl yön verecek?
BTC halving tarihi 2024 gündemde! Finans piyasalarında gözler, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanmasına (halving) çevrilmiş durumda. Nisan ayında Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek. Bu sebeple Bitcoin yarılanma tarihi kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Bitcoin (BTC) halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? İşte, ödül yarılanmasına ilişkin merak edilenler...