Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:28

Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

BTC halving tarihi 2024 kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen halving döneminde madencilik ödülleri yarıya indiriliyor. Bitcoin başlangıcından bu yana üç halving gerçekleşti. İlk halving 28 Kasım 2012'de gerçekleşti ve blok ödülü 50 Bitcoin'den 25 Bitcoin'e düştü. İkinci halving 9 Temmuz 2016'da gerçekleşti ve blok ödülü 25 Bitcoin'den 12.5 Bitcoin'e düştü. Üçüncü halving ise 11 Mayıs 2020'de gerçekleşti ve blok ödülü 12.5 Bitcoin'den 6.25 Bitcoin'e düştü. 2024 yılı itibarıyla yeniden yükseliş dönemine giren Bitcoin yarılanma tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? İşte, BTC yarılanma tarihi ile ilgili bilgiler…

Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

Bitcoin halving ne zaman olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bitcoin ağına yeni coinlerin eklenmesi amacıyla madencilik ödüllerinin yarıya indirilmesi olayı BTC halving olarak adlandırılıyor. Bitcoin yarılanması protokole uygun olarak her 210 bin blokta bir gerçekleşiyor. Bu miktara ulaşılması ise yaklaşık olarak dört yıl alıyor. Bu noktada Bitcoin yarılanma tarihi kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Bitcoin halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? 2024 BTC halving tarihi

Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

2024 BİTCOİN (BTC) HALVİNG NE ZAMAN OLACAK?

Bitcoin (BTC) halving tarihi belli oldu. Yapılan hesaplamalara göre, Bitcoin yarılanması 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bitcoin halving, madencilik ödüllerinin yarıya düşürülmesiyle, yeni Bitcoin arzının azalmasına ve teorik olarak Bitcoin'in değerinin zamanla artmasına neden olabilir.

Bu olay, Bitcoin'in deflasyonist özelliğini korumak ve para biriminin uzun vadeli değerini desteklemek için tasarlanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

BİTCOİN HALVİNG NEDİR?

Halving'in uygulandığı ilk Blockchain ağı, Bitcoin'dir. Bitcoin halving, Bitcoin ağında madencilik ödüllerinin yarıya indirilmesi olayıdır. Bitcoin protokolüne göre, her 210.000 blokta bir (yaklaşık dört yılda bir) madencilere verilen Bitcoin ödülü yarıya düşürülür. Bu mekanizma, Bitcoin'in arzını sınırlı tutarak enflasyonu önlemeyi amaçlar.

Bitcoin'in toplam arzı, 21 milyon BTC ile sınırlıdır ve halving olayları, bu maksimum arza ulaşılana kadar devam eder. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bu mekanizmayı, Bitcoin'in deflasyonist bir özellik taşımasını sağlamak ve para biriminin değerini korumak amacıyla tasarladı.

Halving, yeni Bitcoin'lerin piyasaya sürülme hızını yavaşlatır, böylece arzın talebi aşması önlenir ve Bitcoin'in değeri korunmaya çalışılır.

Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

BİTCOİN HALVİNG ETKİLERİ NELER OLUR, HALVİNG SONRASI FİYAT ARTAR MI?

Halving, Bitcoin ekosisteminde birçok etkiye sahip olabilir. İlk olarak, madencilerin elde ettikleri ödüllerin yarıya düşmesi, madencilik faaliyetlerinin maliyetini etkiler ve madencilerin gelirlerinde azalmaya neden olabilir. Bu durum, enerji maliyetleri ve madencilik ekipmanı gibi faktörler göz önüne alındığında madencilik sektörünü etkileyebilir.

Diğer bir etki ise Bitcoin'in fiyatında ve piyasa talebinde gözlemlenen dalgalanmalardır. Önceki halvingler, genellikle Bitcoin'in fiyatında bir artışa yol açmıştır. Bunun nedeni, arzın azalmasıyla birlikte talebin artması ve Bitcoin'in değerine olan talebin artmasıdır. Ancak fiyat dalgalanmaları karmaşık birçok faktörden etkilendiği için, halvingin fiyat üzerindeki net etkisi tahmin edilmesi zor bir konudur.

Geçmişteki örnekler Bitcoin fiyatlarının yarılanmadan sonra genelde arttığını gösterse de bu trendin garanti edilmediğini ve Binance'in gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminde bulunmadığını lütfen unutmayın. Fiyat trendleri, benimsenmenin artmaya devam etmesinin yanı sıra talebi etkileyen diğer faktörler de dahil olmak üzere 2024 Bitcoin Yarılanmasının gerçekleşeceği dönemdeki koşullara bağlı olacaktır.

Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?

GEÇMİŞ BİTCOİN HALVİNG OLAYLARI

İlk Halving: 2012 yılında gerçekleşti ve ödül 50 BTC'den 25 BTC'ye düştü.

İkinci Halving: 2016 yılında gerçekleşti ve ödül 25 BTC'den 12.5 BTC'ye düştü.

Üçüncü Halving: 2020 yılında gerçekleşti ve ödül 12.5 BTC'den 6.25 BTC'ye düştü.

SON DAKİKA