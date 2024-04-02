Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:28
Bitcoin halving tarihi 2024: Geri sayım devam ediyor! Bitcoin BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak?
BTC halving tarihi 2024 kripto para yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen halving döneminde madencilik ödülleri yarıya indiriliyor. Bitcoin başlangıcından bu yana üç halving gerçekleşti. İlk halving 28 Kasım 2012'de gerçekleşti ve blok ödülü 50 Bitcoin'den 25 Bitcoin'e düştü. İkinci halving 9 Temmuz 2016'da gerçekleşti ve blok ödülü 25 Bitcoin'den 12.5 Bitcoin'e düştü. Üçüncü halving ise 11 Mayıs 2020'de gerçekleşti ve blok ödülü 12.5 Bitcoin'den 6.25 Bitcoin'e düştü. 2024 yılı itibarıyla yeniden yükseliş dönemine giren Bitcoin yarılanma tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 BTC halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? İşte, BTC yarılanma tarihi ile ilgili bilgiler…