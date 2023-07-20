Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023: Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz 2023 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Boğaziçi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, detaylar…
2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
85+3
80+2
|93
93
88
82
|315
327
341
429
|547,16431
521,30695
546,34716
538,75084
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|1.143
1.047
713
533
|539,42958
505,32347
542,23147
537,25739
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|1.448
1.617
1.260
1.206
|537,73026
497,56044
537,91688
529,21381
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|2.695
2.737
2.730
1.831
|531,64691
487,14428
530,40529
524,25913
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|6.490
7.598
8.740
9.299
|520,44865
462,69701
512,65274
492,72120
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|7.549
9.765
12.400
14.512
|518,07311
455,88791
505,45742
479,52820
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|8.856
10.583
13.100
15.835
|515,21916
453,57520
504,30059
476,64398
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|9.476
12.090
16.200
18.215
|513,93051
449,68416
499,11563
471,54953
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|19.174
22.188
20.400
16.308
|497,49786
429,81630
492,74461
475,58903
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|20.624
27.676
28.700
32.130
|495,23499
421,15448
481,39663
446,90493
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|31.327
35.424
35.100
32.044
|480,56037
410,10638
473,14232
447,04984
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|50.192
Dolmadı
—
—
|457,37525
Dolmadı
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|50.928
45.075
43.300
45.361
|456,51754
398,16007
463,17757
426,49520
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
40+1
40+1
50+2
|31
41
41
52
|53.839
66.418
70.700
83.479
|453,13032
374,25458
431,38684
377,56607
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|58.869
55.518
55.100
66.104
|447,41802
385,87696
449,31577
398,15680
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|62.392
71.499
60.400
67.152
|443,46438
369,14209
443,19702
396,86881
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
50+2
50+2
50+2
|41
52
52
52
|82.159
92.521
87.400
93.473
|422,65059
349,48615
412,82617
366,89115
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|509
519
488
542
|514,17864
465,13704
510,30380
494,83535
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|662
667
656
749
|510,51486
459,84149
504,44598
488,21543
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
65+2
65+2
|57
67
67
67
|1.025
1.350
1.550
2.688
|502,62990
443,03277
486,50952
456,56582
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|1.128
1.137
991
1.044
|500,78134
446,81774
496,29287
480,65374
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|1.316
1.553
1.160
1.084
|497,76488
440,10642
492,94986
479,73361
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
65+2
65+2
|57
67
67
67
|1.457
1.914
2.190
4.553
|495,61976
435,43911
478,51532
442,31585
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|1.741
—
—
—
|491,72665
—
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
60+2
60+2
|57
67
62
62
|2.456
4.074
2.700
2.618
|483,57340
418,03158
473,51675
457,25568
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
65+2
65+2
|57
67
67
67
|3.510
6.508
7.690
20.590
|474,97275
406,46310
444,40411
406,26627
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|7.914
12.551
7.090
10.462
|452,67976
389,75765
446,89527
423,40016
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
60+2
60+2
|57
67
62
62
|8.229
17.096
8.720
13.647
|451,45776
381,59559
440,56495
417,04636
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|65+2
65+2
60+2
—
|67
67
62
—
|1.507
2.037
1.570
—
|509,66723
473,04478
498,46411
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|2.364
2.528
2.300
2.587
|499,63599
466,02580
486,42018
479,64647
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|55+2
55+2
50+2
50+2
|57
57
52
52
|2.513
2.745
2.400
2.892
|497,93825
463,24681
484,60256
475,00922
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|3.142
3.542
3.040
3.331
|491,66148
454,37161
475,88386
469,61789
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|6.113
Dolmadı
—
—
|468,25478
Dolmadı
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|812
716
849
669
|476,00044
438,16504
469,39477
471,05048
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|1.279
1.425
1.590
1.185
|465,86069
420,28489
451,35193
457,85569
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|2.080
2.011
2.440
2.161
|455,01469
411,71485
439,58314
443,84057