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Haberler Fotohaber 2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:43

2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen adayların araştırma konularının başında geliyor. Tüm puan türlerinde belli bir sıralamaya girmiş olan adayları kabul eden Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu. İşte 2023 BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023: BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, bu okulda eğitim almak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. BOÜN taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile kurum bünyesinde eğitim veren sözel, sayısal, dil ve eşit ağırlık bölümlerinin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında Boğaziçi Üniversitesi taban puanları da yer aldı. İşte 2023 BOÜN başarı sıralaması ve bölümlerin kontenjanları!

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023: BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
85+3
80+2		 93
93
88
82		 315
327
341
429		 547,16431
521,30695
546,34716
538,75084
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 1.143
1.047
713
533		 539,42958
505,32347
542,23147
537,25739
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 1.448
1.617
1.260
1.206		 537,73026
497,56044
537,91688
529,21381
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 2.695
2.737
2.730
1.831		 531,64691
487,14428
530,40529
524,25913
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 6.490
7.598
8.740
9.299		 520,44865
462,69701
512,65274
492,72120

2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023: BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 7.549
9.765
12.400
14.512		 518,07311
455,88791
505,45742
479,52820
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 8.856
10.583
13.100
15.835		 515,21916
453,57520
504,30059
476,64398
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 9.476
12.090
16.200
18.215		 513,93051
449,68416
499,11563
471,54953
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 19.174
22.188
20.400
16.308		 497,49786
429,81630
492,74461
475,58903
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 20.624
27.676
28.700
32.130		 495,23499
421,15448
481,39663
446,90493
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 31.327
35.424
35.100
32.044		 480,56037
410,10638
473,14232
447,04984
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0

 1


 50.192
Dolmadı

 457,37525
Dolmadı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 50.928
45.075
43.300
45.361		 456,51754
398,16007
463,17757
426,49520
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
40+1
40+1
50+2		 31
41
41
52		 53.839
66.418
70.700
83.479		 453,13032
374,25458
431,38684
377,56607
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 58.869
55.518
55.100
66.104		 447,41802
385,87696
449,31577
398,15680
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 62.392
71.499
60.400
67.152		 443,46438
369,14209
443,19702
396,86881
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
50+2
50+2
50+2		 41
52
52
52		 82.159
92.521
87.400
93.473		 422,65059
349,48615
412,82617
366,89115
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 509
519
488
542		 514,17864
465,13704
510,30380
494,83535
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 662
667
656
749		 510,51486
459,84149
504,44598
488,21543
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
65+2
65+2		 57
67
67
67		 1.025
1.350
1.550
2.688		 502,62990
443,03277
486,50952
456,56582
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 1.128
1.137
991
1.044		 500,78134
446,81774
496,29287
480,65374
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 1.316
1.553
1.160
1.084		 497,76488
440,10642
492,94986
479,73361
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
65+2
65+2		 57
67
67
67		 1.457
1.914
2.190
4.553		 495,61976
435,43911
478,51532
442,31585
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 70+2


 72


 1.741


 491,72665
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023: BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
60+2
60+2		 57
67
62
62		 2.456
4.074
2.700
2.618		 483,57340
418,03158
473,51675
457,25568
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
65+2
65+2		 57
67
67
67		 3.510
6.508
7.690
20.590		 474,97275
406,46310
444,40411
406,26627
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 7.914
12.551
7.090
10.462		 452,67976
389,75765
446,89527
423,40016
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
60+2
60+2		 57
67
62
62		 8.229
17.096
8.720
13.647		 451,45776
381,59559
440,56495
417,04636
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 65+2
65+2
60+2
 67
67
62
 1.507
2.037
1.570
 509,66723
473,04478
498,46411
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 2.364
2.528
2.300
2.587		 499,63599
466,02580
486,42018
479,64647
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 55+2
55+2
50+2
50+2		 57
57
52
52		 2.513
2.745
2.400
2.892		 497,93825
463,24681
484,60256
475,00922
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 3.142
3.542
3.040
3.331		 491,66148
454,37161
475,88386
469,61789
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0

 1


 6.113
Dolmadı

 468,25478
Dolmadı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 812
716
849
669		 476,00044
438,16504
469,39477
471,05048
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 1.279
1.425
1.590
1.185		 465,86069
420,28489
451,35193
457,85569
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 2.080
2.011
2.440
2.161		 455,01469
411,71485
439,58314
443,84057
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