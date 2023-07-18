Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:43

2023 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen adayların araştırma konularının başında geliyor. Tüm puan türlerinde belli bir sıralamaya girmiş olan adayları kabul eden Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu. İşte 2023 BOÜN taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…