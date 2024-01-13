Giriş Tarihi: 13.01.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
01:39
BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu'da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?
Son dakika Bolu'da bir deprem meydana geldi. Ülke genelinde son zamanlarda sıklıkla meydana gelen sarsıntılar, korku ve panik yaratırken son dakika deprem haberi endişeye neden oldu. Afad ve Kandilli güncel verileri ile anbean paylaşılan deprem haberlerine bu gece yarısında bir yenisi daha eklendi. Peki, Bolu deprem kaç şiddetinde oldu, hangi iller etkilendi? İşte, detaylar!