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Haberler Fotohaber BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu'da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?
Giriş Tarihi: 13.01.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 01:39

BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu'da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

Son dakika Bolu'da bir deprem meydana geldi. Ülke genelinde son zamanlarda sıklıkla meydana gelen sarsıntılar, korku ve panik yaratırken son dakika deprem haberi endişeye neden oldu. Afad ve Kandilli güncel verileri ile anbean paylaşılan deprem haberlerine bu gece yarısında bir yenisi daha eklendi. Peki, Bolu deprem kaç şiddetinde oldu, hangi iller etkilendi? İşte, detaylar!

BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

Bolu'da gece saatlerinde yaşanan deprem bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olurken, deprem haberini Afad ve Kandilli duyurdu. Kandilli'nin Mesciçele olarak duyurduğu deprem, Bolu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Peki, Bolu depremin merkez üssü neresi, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

SON DAKİKA BOLU DEPREM HABERİ

13 Ocak 2024 Cumartesi gece yarısında Bolu'da son dakika bir deprem meydana geldi.

Afad ile duyurulan depremin derinliği kayıtlara 9.08 km olarak geçerken, büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi.

İşte, Afad verileri ile yaşanan depremin ayrıntıları;

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BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-12
Saat:23:59:09 TSİ
Enlem:40.89056 N
Boylam:31.66889 E
Derinlik:9.08 km

BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA