BOLU DEPREM 13 OCAK 2024 || Az önce Bolu’da deprem mi oldu, hangi iller hissetti, kaç büyüklüğünde, derinliği ne?

Bolu'da gece saatlerinde yaşanan deprem bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olurken, deprem haberini Afad ve Kandilli duyurdu. Kandilli'nin Mesciçele olarak duyurduğu deprem, Bolu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Peki, Bolu depremin merkez üssü neresi, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?