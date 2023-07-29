Giriş Tarihi: 29.07.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 15:48

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar halen sürerken "Bolu Mudurnu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar gizemli çalışmanın detaylarını yakından takip ederken kazı alanındaki çalışmaların büyük bir gizlilikle devam ettiğini, alana ev sahibi çiftin dahi yaklaştırılmadığını kaydedildi. Peki, Bolu Mudurnu'daki gizemli kazıda son durum ne? İşte detaylar.