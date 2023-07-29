Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 15:48

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar halen sürerken "Bolu Mudurnu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar gizemli çalışmanın detaylarını yakından takip ederken kazı alanındaki çalışmaların büyük bir gizlilikle devam ettiğini, alana ev sahibi çiftin dahi yaklaştırılmadığını kaydedildi. Peki, Bolu Mudurnu'daki gizemli kazıda son durum ne? İşte detaylar.

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu’daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

Bolu Mudurnu'daki gizemli kazı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izlenirken iddiaya göre; kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Peki, Bolu Mudurnu'daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var? İşte Bolu'daki gizemli kazıdan son detaylar.

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu’daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

BOLU MUDURNU'DAKİ GİZEMLİ KAZIDA SON DURUM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu’daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu’daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Bolu Mudurnu’daki gizemli kazıda son durum ne? Bolu’daki esrarengiz kazı sırrı ne, kazılan yerde ne var?

ARAZİ SAHİBİ YAŞLI ÇİFT BİLE KAZI ALANINA YAKLAŞTIRILMIYOR

Kazı alanına yakın bir bölgeden, çalışmaları görüntüleyen A Haber ekibi, çalışmaların büyük bir gizlilikle sürdüğünü ve arazi sahibi yaşlı çiftin dahi alana yaklaştırılmadığını kaydetti. Zonguldak'tan gelen maden işçilerinin ve güvenlik görevlilerinin kimseyi yaklaştırmadığı kazı alanına, hiçbir görevlinin cep telefonu ile girmediği öğrenildi.

SON DAKİKA