BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Bor Şeker'in 1.857.800.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %59,09, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için %0,91, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %30,0 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,0 olarak gerçekleşmiştir. "