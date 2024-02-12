BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:34
Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL oldu. Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Bor Şeker BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, BORSK BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.