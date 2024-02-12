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Haberler Fotohaber BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:34

BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL oldu. Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Bor Şeker BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, BORSK BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.

BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Bor Şeker BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, BORSK borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

BOR ŞEKER HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bor Şeker A.Ş. halka arzına onay verdi. Şirket, 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep topladı.

Yayınlanan takvime göre, Bor Şeker halka arzı için talep toplama işlemleri 7 Şubat Salı günü başladı ve 9 Şubat Cuma günü sona erdi.

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BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

BOR ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bor Şeker'in halka arz sonuçları açıklandı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bor Şeker halka arzında toplam 276.480.745 TL nominal talep toplandı. Halka arz büyüklüğü 1,86 milyar TL oldu.

BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Açıklamada şöyle denildi:

"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bor Şeker A.Ş. ("Bor Şeker") paylarının halka arzında 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Bor Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 74.181.414 TL, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 638.711 TL, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 176.410.620 TL, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 25.250.000 TL olmak üzere toplam 276.480.745 TL nominal talep toplanmıştır.

BOR ŞEKER BİST İŞLEM TARİHİ: BORSK halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Bor Şeker'in 1.857.800.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %59,09, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için %0,91, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %30,0 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,0 olarak gerçekleşmiştir. "

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