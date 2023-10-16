Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:00

Borlease (BORLS) borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Borlease halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, Borlease halka borarz sonuçları ve "BORLS borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…