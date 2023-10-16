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Haberler Fotohaber Borlease (BORLS) borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:00

Borlease (BORLS) borsada ne zaman işlem görecek? Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Borlease halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, Borlease halka borarz sonuçları ve "BORLS borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…

Borlease BORLS halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere, 25,29 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve şirket 11-12-13 Ekim tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu. Peki, Borlease Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

Borlease BORLS halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?
Borlease Otomotiv, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 11-12-13 Ekim tarihleri arasında halka arzını gerçekleştirdi. Borlease halka arz sonuçları ise henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının 16 Ekim Pazartesi günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

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Borlease BORLS halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçlarının 16 Ekim tarihinde açıklanması halinde 18-19 Ekim tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

Borlease BORLS halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BORLEASE HALKA ARZ OLDU!

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Borlease halka arz hakkında merak edilenler...

Borlease BORLS halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERDİ?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

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