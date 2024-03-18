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Haberler Fotohaber Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:49

Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türk tarihi açısından en önemli günlerin başında gelen bu tarihle ilgili bu yıl Çanakkale Zaferi' nin kaçıncı yıl dönümü, üzerinden kaç yıl geçti sorusuna yanıt aranıyor. Çanakkale Destanı yazdığımız o kutlu günün yıl dönümü tüm cihanda coşkuyla karşılanıyor. Peki, Bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor, kaç yaşında? İşte detaylar.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

18 Mart Çanakkale Zaferi tarihi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü olduğu merak ediliyor. 1914-1916 yıllarında yapılan Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde zafer kazanmıştır. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı? İşte Çanakkale Zaferi tarihi, anlam ve önemi hakkında bilgiler...

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAMI VE ÖNEMİ | 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NDE NELER OLDU?

Milli mücadele ruhunun ve türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır. Ülkemizde şehitleri anma etkinleri ve şiirlerle anılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemine haberimizde değindik

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Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü?

ÇANAKKALE ZAFERİ'NDE NELER OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.

Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

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