Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
06:00
Bugün Hatay'da okullar tatil mi? Meteoroloji'den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okul var mı yok mu, kapalı mı?
Bugün Hatay'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Adana ve Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Antakya ilçesinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ise eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Hatay Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…