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Haberler Fotohaber Bugün Hatay'da okullar tatil mi? Meteoroloji'den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okul var mı yok mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 06:00

Bugün Hatay'da okullar tatil mi? Meteoroloji'den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okul var mı yok mu, kapalı mı?

Bugün Hatay'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Adana ve Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Antakya ilçesinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ise eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Hatay Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

13 Mayıs Pazartesi Hatay'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Adana ve Hatay'da sağanak yağış etkili oldu. Antakya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Konu ile ilgili gözler Hatay Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki; Bugün Hatay'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 13-17 Mayıs hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

ADANA VE HATAY'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

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Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Hatay Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.

Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

16 İL İÇİN YENİ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. Bugün Hatay ve Adana dahil 16 il için daha sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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