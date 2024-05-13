Bugün Hatay’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den önemli uyarı! 13 Mayıs Pazartesi Hatay’da okul var mı yok mu, kapalı mı?

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.