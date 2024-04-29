Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:21
Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan'da! Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Kabine Toplantısı gündemi ve konuları Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Tekin'in "Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasının ardından Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?