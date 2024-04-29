Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta soruları haftanın ilk gününde araştırılıyor. Son olarak 16 Nisan tarihinde düzenlenen toplantıda ilk olarak öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasında bulundu. Kabine Toplantısı gündemi ve konuları gündemdeki yerini aldı. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…