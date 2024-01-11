Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:54
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim
İslam alemi yılın ilk özel günü için geri sayıma başlarken günü idrak edebilmek adına 'bugün kandil mi' sorusuna yanıt arıyor. İbadetle dolu geçirilecek bu özel gecede Müslümanlar, salih amel göstermeye dikkat edecek. Bu noktada gözler Diyanet dini günler takvimine dönmüş durumda. Peki; 11 Ocak Perşembe bugün kandil mi, ne kandili, Regaip Kandili mi?