BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.