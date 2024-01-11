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Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:54

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

İslam alemi yılın ilk özel günü için geri sayıma başlarken günü idrak edebilmek adına 'bugün kandil mi' sorusuna yanıt arıyor. İbadetle dolu geçirilecek bu özel gecede Müslümanlar, salih amel göstermeye dikkat edecek. Bu noktada gözler Diyanet dini günler takvimine dönmüş durumda. Peki; 11 Ocak Perşembe bugün kandil mi, ne kandili, Regaip Kandili mi?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

İslam alemi sabah saatlerinden itibaren ailesini ve akrabalarını anmak, ibadetlerini idrak etmek için bugün kandil mi, ne kandili sorularını gündeme getirmiş durumda. Bol bol ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen bu özel günlerde camilerin yolu tutulurken evlerde de okumalar başlıyor. Peki, Diyanet ile Regaip Kandili ne zaman 2024? İşte, tarihi!

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Yılın ilk kandil gecesi Regaip Kandili olacak. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi idrak edilen kandilin hangi gece başladığı konusunda Diyanet kandil günleri takvimi kontrol ediliyor.

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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Bu sene Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü yani bugün idrak edilecek.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 11 Ocak 2024 Perşembe Regaip Gecesi mi idrak edilecek? İşte Diyanet hicri takvim

"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

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