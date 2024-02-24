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Haberler Fotohaber Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:07

Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

Dini günler ve kandil tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ışığında doğru verilere ulaşabiliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala, dini günler ve kandillerin tarihlerini araştıranlar "Bugün kandil mi" sorusuyla araştırmaları hızlandırıyor. Peki, 24 Şubat bugün ne kandili? İşte yanıtı.

Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

Hicri takvime göre Şaban ayının 14'üncü gecesinde Berat Kandili idrak ediliyor. Bu bilgi ışığında kandilin hangi gün olduğunu merak eden vatandaşlar bugün kandil mi, 24 Şubat ne kandili gibi sorularla araştırmaları hızlandırıyor. Berat Kandili tarihini merak edenlerse Şaban ayının 15'i ne zamana denk geliyor sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Berat Kandili tarihi hakkında bilgiler…

Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Bugün yılın 3. kandili olan Berat Kandili idrak ediliyor. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece bu yıl 24 Şubat'a tekabül ediyor.

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Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

2024 DİYANET KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

24 Şubat -2024 Cumartesi Berat Kandili

05 Nisan-2024 Cuma Kadir Gecesi

14 Eylül -2024 Cumartesi Mevlid Kandili

Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

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