Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
16:07
Bugün kandil mi? 2024 Dini günler takvimine göre 24 Şubat bugün ne kandili?
Dini günler ve kandil tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ışığında doğru verilere ulaşabiliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala, dini günler ve kandillerin tarihlerini araştıranlar "Bugün kandil mi" sorusuyla araştırmaları hızlandırıyor. Peki, 24 Şubat bugün ne kandili? İşte yanıtı.