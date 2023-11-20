20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ.

Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi.

Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.