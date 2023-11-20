20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra, Bolu'da ikamet eden öğrenci ve veliler dikkat! O ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen cevap çeşitli illerin valiliklerden geldi. O illerde eğitim öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte "Bugün okul var mı yok mu?" sorusunun yanıtı…