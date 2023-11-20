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Haberler Fotohaber 20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 09:39

20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra, Bolu'da ikamet eden öğrenci ve veliler dikkat! O ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen cevap çeşitli illerin valiliklerden geldi. O illerde eğitim öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte "Bugün okul var mı yok mu?" sorusunun yanıtı…

20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

Bugün okullar tatil mi? Kar ve fırtına nedeniyle özellikle İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra, Bolu gibi illerde ikamet eden öğrencilere valiliklerden art arda açıklamalar geldi. İstanbul'un Şile ilçesi de dahil olmak üzere çok sayıda ilde, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Peki, bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller listesi...

20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından ilk tatil açıklaması İstanbul'un Şile ilçesi için geldi. Valilikten yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği: İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerde eğitime kaldığı yerden devam edilecek.

20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ.
Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi.

Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

20 Kasım Pazartesi BUGÜN hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasra...

AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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