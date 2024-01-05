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Haberler Fotohaber Bugün Bitlis'te ve Van'da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:02

Bugün Bitlis'te ve Van'da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Bugün Bitlis'te ve Van'da okullar tatil mi son dakika yanıtlandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler Van Valiliği açıklamalarına yönelmişti. O açıklama geldi. Kar tatili açıklaması ile Van'da okulların tatil olduğu ilçeler araştırılıyor. Peki, 5 Ocak Cuma Bitlis'te okul var mı yok mu, Van'da okullar kaç gün tatil edildi? İşte, detaylar...

Bugün Bitlis’te ve Van’da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

5 Ocak Cuma Bitlis ve Van'da okullar tatil mi belli oldu. 3 ilçede eğitime kar engeli yaşanıyor. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren açıklamaları kontrol ediyor. Son günlerde bölge için Meteoroloji'nin uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki, Bitlis'te ve Van'da okulların tatil olduğu ilçeler hangileri?

Bugün Bitlis’te ve Van’da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

BUGÜN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA)

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Bugün Bitlis’te ve Van’da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 05.01.2024 tarihinde, Merkez İlçe ve Merkez İlçeye bağlı köylerimizde eğitime (1) gün ara verilmiştir.

Bugün Bitlis’te ve Van’da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor.

Bugün Bitlis’te ve Van’da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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