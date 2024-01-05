Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:02
Bugün Bitlis'te ve Van'da okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması geldi! 5 Ocak 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Bugün Bitlis'te ve Van'da okullar tatil mi son dakika yanıtlandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler Van Valiliği açıklamalarına yönelmişti. O açıklama geldi. Kar tatili açıklaması ile Van'da okulların tatil olduğu ilçeler araştırılıyor. Peki, 5 Ocak Cuma Bitlis'te okul var mı yok mu, Van'da okullar kaç gün tatil edildi? İşte, detaylar...