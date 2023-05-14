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Haberler Fotohaber Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:52

Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Burdur seçim sonuçları 2023 (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları) bekleniyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "Burdur seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. Gözler şimdi açıklanacak resmi verilerde. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Burdur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Burdur seçim sonuçları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için doğru adrestesiniz. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde milyonlar "Burdur seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu kritik seçimde sonuç sandıklar açıldıkça belli oluyor. İşte Burdur'daki seçim sonucu.

Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURDUR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöye;

Recep Tayyip Erdoğan: %51.4

Muharrem İnce: %32.1

Meral Akşener: %13.2

Selahattin Demirtaş: %2.1

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.2

Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURDUR 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %52.6

Millet İttifakı: %43.4

Ak Parti: %43.3

CHP: %28.2

MHP: %9.3

İYİ PARTİ: %14.1

HDP: 3.4

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