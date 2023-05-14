Burdur seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Burdur Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Burdur seçim sonuçları 2023 (Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları) bekleniyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "Burdur seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. Gözler şimdi açıklanacak resmi verilerde. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Burdur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…