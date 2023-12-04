SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

Afad'dan son dakika Bursa deprem haberi geldi. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve izmit gibi birçok ilden hissedilen depremin ayrıntıları merak ediliyor. Bursa Mudanya merkezli depremde korku ve panik dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar merkez üssü, şiddeti ve derinliği gibi ayrıntıları araştırıyor. 8.98 Km derinliğinde yaşanan deprem büyük bir paniğe neden oldu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, merkez üssü neresi? İşte, son dakika Bursa deprem haberleri...