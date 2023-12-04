Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:17

SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

Son dakika Bursa'da deprem haberi korkuttu. Çevre illerden hissedilen deprem büyük panik yaşattı. Vatandaşlar panik ve korkuyla binalardan çıkarken, deprem haberini alan kişiler yakınları için korkulu anlar yaşadı. İş saatinde yaşanan deprem hasara neden oldu mu merak ediliyor. Bursa merkezli olan deprem birçok ilçede de hissedildi. Özellkle İstanbul'da birçok noktada şiddetli hissedildi. Peki, Az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Bursa depreminden hangi ilçeler etkilendi?

SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

Afad'dan son dakika Bursa deprem haberi geldi. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve izmit gibi birçok ilden hissedilen depremin ayrıntıları merak ediliyor. Bursa Mudanya merkezli depremde korku ve panik dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar merkez üssü, şiddeti ve derinliği gibi ayrıntıları araştırıyor. 8.98 Km derinliğinde yaşanan deprem büyük bir paniğe neden oldu. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerelerden hissedildi, merkez üssü neresi? İşte, son dakika Bursa deprem haberleri...

SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

SON DAKİKA BURSA DEPREMİ

Bursa'nın merkez ilçesi olan Mudanya'da korkutan bir deprem yaşandığı açıklaması ilk etapta yapılırken, daha sonrasında İstanbul'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gemlik Körfezi olarak açıklandı.

4 Aralık saat 10.42'de gerçekleşen depremde korku ve panik dolu anşar yaşandı.

İşte, gerçekleşen depreminayrıntıları şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

#DEPREM

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-04

Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N

Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km

SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

AFAD AÇIKLADI! HASAR VAR MI?

AFAD "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklamsında bulundu.

SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA