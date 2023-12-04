Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
11:17
SON DAKİKA BURSA DA DEPREM Mİ OLDU? 5 üzeri sarsıntı çevre illerden de hissedildi! 4 Aralık az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hasar var mı?
Son dakika Bursa'da deprem haberi korkuttu. Çevre illerden hissedilen deprem büyük panik yaşattı. Vatandaşlar panik ve korkuyla binalardan çıkarken, deprem haberini alan kişiler yakınları için korkulu anlar yaşadı. İş saatinde yaşanan deprem hasara neden oldu mu merak ediliyor. Bursa merkezli olan deprem birçok ilçede de hissedildi. Özellkle İstanbul'da birçok noktada şiddetli hissedildi. Peki, Az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Bursa depreminden hangi ilçeler etkilendi?