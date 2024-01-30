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Haberler Fotohaber BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 22:13

BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Bursa 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Gemlik Körfezi- Marmara Denizi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 30 Ocak 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 30 Ocak listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Bursa'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

BURSA DEPREM SON DAKİKA

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:55'de merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 9.57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi aynı depremi 3.5 olarak kaydetti.

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BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

MARMARA DENİZİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.2(Mw)

Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.51 km] Mudanya (Bursa)

Tarih: 30-01-2024

Saat: 20:55:07

Derinlik: 9.57

BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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