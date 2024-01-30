Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
22:13
BURSA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Bursa 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Gemlik Körfezi- Marmara Denizi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 30 Ocak 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…