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Haberler Fotohaber BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA 2024, ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınav süresi ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 00:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 00:20

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA 2024, ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınav süresi ve soru sayısı!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Burs almak için tek oturumlu sınava katılım sağlayacak ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri "İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Bursluluk Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tek oturumda düzenlenen sınava, burs kazanmak isteyen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Bu noktada "Bursluluk Sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan tarihinde düzenlenecek olup 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine farklı sayıda soru yöneltilecek. İşte, MEB ile MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu.

Buna göre Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

120 dakika sürecek olan sınav, öğlen 12.00'de sona erecek.

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Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak. Sınav, farklı sınıf düzeylerine göre değişen süreler ve soru formatlarıyla yapılacak.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

İOKBS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, adayın fotoğrafı, sınav kuralları gibi bilgilerin yer aldığı Bursluluk sınavı giriş belgesi http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

Öğrenciler TC kimlik numaraları ve doğum tarihini yazarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

MEB'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

MEB tarafından yapılan açıklamada Bursluluk Sınavı ile ilgili olarak şu ifadelre yer verildi:

"Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

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