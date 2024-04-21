BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA 2024, ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınav süresi ve soru sayısı!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu.

Buna göre Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

120 dakika sürecek olan sınav, öğlen 12.00'de sona erecek.