Giriş Tarihi: 21.04.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA 2024, ne zaman başlıyor ve saat kaçta bitiyor? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınav süresi ve soru sayısı!
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Burs almak için tek oturumlu sınava katılım sağlayacak ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri "İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!