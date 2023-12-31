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Haberler Fotohaber Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Buse Meral dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:31

Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Buse Meral dizileri, filmleri ve biyografisi

Buse Meral kimdir sorusu araştırılıyor. Türkiye'nin son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Meral, uraz Kaygılaroğlu ile yer aldığı Ege'nin hamsisi dizisiyle adını duyurmuş ve en son ATV'nin dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Peki, Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı? İşte, hayatı ve biyografisi...

Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Buse Meral hayatı ve biyografisi ile gündemde. Arama motorlarında hakkında araştırma yapılan ünlü ve güzel oyuncu için kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Peki, Buse Meral Kimdir? İşte, genç oyuncu hakkında tüm merak edilenler...

Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

BUSE MERAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Meral'in çocukluğu da aynı şehirde geçti. 24 yaşında olan başarılı oyuncu, erken yaşlarda oyunculuk deneyimi yaşadı. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan genç oyuncu, gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu birçok markanın reklamlarında yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.

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Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

BUSE MERAL HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNU?

Lise hayatını İstanbul'da tamamlayan Buse Meral, genç yaşlarda oyunculuğa başlamasının etkisiyle eğitimini de bu alanda sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra birçok ilgi alanı olan Buse Meral'in hobileri arasında gitar, ukulele, mızıka çalmak bulunuyor. Zeliş karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktığı yeni dizide şarkılar söyleyen Buse Meral'in sesinin güzelliği de herkesin ilgisini çekti.

Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

BUSE MERAL OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

Buse Meral şu sıralar Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veriyor. Daha önce atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde izleyenlerin karşısına çıkan Buse Meral, bu dizide Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.

Buse Meral ve Emre Bey'i bir araya getiren Vermem Seni Ellere dizisinde de yer almıştı.

Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?
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