Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Buse Meral dizileri, filmleri ve biyografisi

BUSE MERAL OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

Buse Meral şu sıralar Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veriyor. Daha önce atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde izleyenlerin karşısına çıkan Buse Meral, bu dizide Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.

Buse Meral ve Emre Bey'i bir araya getiren Vermem Seni Ellere dizisinde de yer almıştı.