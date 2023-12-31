Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
Buse Meral kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Buse Meral dizileri, filmleri ve biyografisi
Buse Meral kimdir sorusu araştırılıyor. Türkiye'nin son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Meral, uraz Kaygılaroğlu ile yer aldığı Ege'nin hamsisi dizisiyle adını duyurmuş ve en son ATV'nin dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Peki, Buse Meral Kimdir? Buse Meral kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı? İşte, hayatı ve biyografisi...