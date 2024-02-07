Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

Orijinal adıyla Great White gerilim filmi severlerin gündeminde. Filme dair tüm detaylar yapımla ilgili fikir veriyor. Eğlenceli başlayan yolculuk bir felakete dönüşüyor. Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları takip edilirken köpekbalığı sahnelerinin nasıl çekildiği de merak konusu. Peki, Büyük Beyaz filmi nerede çekildi?