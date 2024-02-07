Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:42
Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?
Gerilim ve korku türlerindeki Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. 2021 yapımı Avustralya, İngiltere, ABD ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Martin Wilson oturuyor. Oldukça heyecanlı bir köpekbalığı hikayesine odaklanan yapım bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Peki; Büyük Beyaz filmi nerede, nasıl çekildi? İşte, detaylar…