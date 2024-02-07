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Haberler Fotohaber Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:42

Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

Gerilim ve korku türlerindeki Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. 2021 yapımı Avustralya, İngiltere, ABD ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Martin Wilson oturuyor. Oldukça heyecanlı bir köpekbalığı hikayesine odaklanan yapım bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Peki; Büyük Beyaz filmi nerede, nasıl çekildi? İşte, detaylar…

Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

Orijinal adıyla Great White gerilim filmi severlerin gündeminde. Filme dair tüm detaylar yapımla ilgili fikir veriyor. Eğlenceli başlayan yolculuk bir felakete dönüşüyor. Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları takip edilirken köpekbalığı sahnelerinin nasıl çekildiği de merak konusu. Peki, Büyük Beyaz filmi nerede çekildi?

Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU


Eğlenceli bir uçuşla başlayan yolculuk, deniz uçakları korkunç bir kazada yok olunca beş yolcu için bir kabusa dönüşür. İnsan yiyen köpekbalıklarıyla kıyıdan 100 mil ötede bir salda mahsur kalırlar.

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Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI

  • Aaron Jakubenko
  • Katrina Bowden
  • Kimir Tsukakoshi
  • Tatjana Alexis
  • Tim Kano
Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bu filmin bir kısmı Brisbane'in hemen kuzeyinde, Redcliffe Yarımadası'ndaki North Queens Plajı'nda çekildi.

Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları | Büyük Beyaz filmi nerede ve nasıl çekildi?
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