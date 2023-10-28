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Haberler Fotohaber Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 17:14

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı araştırılıyor. Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda toplandı. İstanbul'da gerçekleşen mitinge Türkiye'nin diğer illerinden gelenlerin yanı sıra Yusuf İslam, Maher Zain gibi sanatçılar da katıldı. Peki, 28 Ekim bugün Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kaç kişi katıldı?

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı araştırılıyor. Mitinge katılım sayısı oldukça yüksek. 81 ilden gelen vatandaşların yanı sıra birçok turist, sanatçı ve siyasi lider de yer alıyor. Atatürk Havalimanı alanında gerçekleşen miting sabah saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Peki, 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı? İşte detaylar.

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE KİMLER KATILDI?

AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Filistin mitingi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katıldığı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi.

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

Mitingde, sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de olacak. Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu etkinlikte sahne alacak.

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Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Miting alanında yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi olduğu aktarıldı. Başkan Erdoğan'ın konuşması ile başlayan miting birçok devlet adamı, sanatçı ve lideri ağırlıyor.

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

FİLİSTİN MİTİNGİNE NASIL GİDİLİR?

Büyük Filistin Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

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