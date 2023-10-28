Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Yüz binler akın etti! 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitinginde kaç kişi var, kimler katıldı?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE KİMLER KATILDI?

AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Büyük Filistin mitingi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katıldığı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi.

Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da kadro katılacak.

Mitingde, sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de olacak. Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu etkinlikte sahne alacak.