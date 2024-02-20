Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:43
ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?
Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan 4 günlük çalışma sistemine karşın Türkiye'de de mesai saatlerine yönelik bir değişiklik gündeme geldi. Buna göre; haftalık mesai saatlerinin 45'ten, 40 saate düşürülmesi konuşuluyor. Esnek çalışma saatleri uygulamasının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken konuyla İş Kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler geliyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte detaylar…