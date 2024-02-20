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Haberler Fotohaber ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:43

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan 4 günlük çalışma sistemine karşın Türkiye'de de mesai saatlerine yönelik bir değişiklik gündeme geldi. Buna göre; haftalık mesai saatlerinin 45'ten, 40 saate düşürülmesi konuşuluyor. Esnek çalışma saatleri uygulamasının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken konuyla İş Kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler geliyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte detaylar…

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40’a mı düşürülecek?

Çalışma saatleri düşecek mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışanların daha verimli olması amacıyla yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten, 40 saate indirilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İş kanununda eski ve işlemeyen maddelerin azaltılması gerektiğini dile Bakan Işıkhan, düzenlemelerin hayata geçirilmesi için adımlar atılacağını belirtmişti. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adımı attı. Peki; Özel sektör çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak, haftalık çalışma saatleri 35-40'a mı düşürülecek?? İşte mesai saatleri son dakika gelişmeleri.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40’a mı düşürülecek?

ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA 2024: DÜĞMEYE BASILDI!

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.

Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde.

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ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40’a mı düşürülecek?

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, KISALIYOR MU?

Dağınık mevzuatın toplanması ve düzenlemesine yönelik çalışma ile çalışanların güçlendirilmesi hedeflenecek. Basın ve denizcilikte 48 saate varan çalışmanın yanı sıra diğer meslek gruplarında 45 saatlik çalışma düzeni değişiyor.

Tüm meslek gruplarının 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40’a mı düşürülecek?

İŞ KANUNU DÜZENLEMESİ İLE NELER HEDEFLENİYOR?

  • Standart ve mevcut haklar korunacak.
  • Çalışma saatleri düzenlenecek.
  • Yıllık izin ve ücretlere değinilecek.
  • Eskiye göre düzenlenen şartların yeni çağa ayak uydurması sağlanacak.
  • Yeni haklar belirlenecek.
  • Dağınık mevzuat ortadan kaldırılacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR MU? Köklü değişiklik geliyor! Çalışma saatleri kısalacak mı, haftalık çalışma saatleri 35-40’a mı düşürülecek?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİNE DAİR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

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