Son Dakika çalışma saatleri düşecek mi, günde kaç saat mesai olacak? Mesai saatleri değişecek mi, günde kaç saat çalışacağız?

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Mesai saatine ince ayar geliyor. Çalışanların daha verimli olabilmesi için çalışma saatlerini aşağı çekecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminde ''Çalışma saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?'' soruları yerini aldı. Esnek çalışmanın nasıl olacağı ve günde kaç saat çalışılacağı merak ediliyor. Peki, Çalışma saatleri ne kadar kısalacak, esnek çalışma nasıl olacak? İşte çalışma saatleri son durum ve detaylar…