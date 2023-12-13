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Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:20

Son Dakika çalışma saatleri düşecek mi, günde kaç saat mesai olacak? Mesai saatleri değişecek mi, günde kaç saat çalışacağız?

Çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Mesai saatine ince ayar geliyor. Çalışanların daha verimli olabilmesi için çalışma saatlerini aşağı çekecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminde ''Çalışma saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?'' soruları yerini aldı. Esnek çalışmanın nasıl olacağı ve günde kaç saat çalışılacağı merak ediliyor. Peki, Çalışma saatleri ne kadar kısalacak, esnek çalışma nasıl olacak? İşte çalışma saatleri son durum ve detaylar…

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatine ince ayar: Bakanlık harekete geçti! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

Çalışma saatleri değişiyor mu, mesai saatleri düşecek mi soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda. Yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanan çalışma saatlerine ince ayar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini aşağı çekecek düzenlemeler hayata geçirecek. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeler yolda. Şimdi milyonlarca çalışan ''Çalışma saatleri düşecek mi, esnek çalışma nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, çalışma saatleri düzenlemesi hakkında son gelişmeler…

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatine ince ayar: Bakanlık harekete geçti! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

SABAH'tan Hazal Ateş'in haberine göre;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

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Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatine ince ayar: Bakanlık harekete geçti! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

Çalışma saatleri yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor.

Bu saatlerin üzerinde çalışılması "Fazla çalışma"ya giriyor. Pandemi sonrası esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dâhil farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatine ince ayar: Bakanlık harekete geçti! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor.

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.

Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatine ince ayar: Bakanlık harekete geçti! Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR, GECE VARDİYASINDA FAZLA ÇALIŞMA SINIRI VAR MI?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.

İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.

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