Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Son dakika Çanakkale deprem haberi...Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, şiddetli sarsıntının merkez üssü Biga olarak ölçüldü. Yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Çanakkale deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 12 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...