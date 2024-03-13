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Haberler Fotohaber Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:02

Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Çanakkale deprem haberi...Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, şiddetli sarsıntının merkez üssü Biga olarak ölçüldü. Yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Çanakkale deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 12 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Çanakkale deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Biga olarak ölçülen deprem yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, son dakika Çanakkale deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale ili Biga ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

12 Mart Salı günü saat 22:59'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Derinliği ise 4.1 kilometre olarak açıklandı.

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Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD VERİLERİ İLE ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Biga (Çanakkale)

Tarih:2024-03-12

Saat:22:59:20 TSİ

Enlem:40.30028 N

Boylam:27.01944 E

Derinlik:4.1 km

Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Çanakkale deprem son dakika: AFAD ve Kandilli ile Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA