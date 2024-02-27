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Haberler Fotohaber ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:04

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

Son dakika deprem haberi… Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Biga merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 27 Şubat 2024 az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

Son dakika Çanakkale deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Şubat listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne gibi çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Biga merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale ili Biga ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Saat 16.09'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Derinliği 7 km olarak açıklanan sarsıntı İstanbul, Tekirdağ ve Edirne gibi çevre illerden de hissedildi.

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ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

AFAD VERİLERİ İLE ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.6 (Ml)

Yer:Biga (Çanakkale)

Tarih:2024-02-27

Saat:16:09:54 TSİ

Enlem:40.31417 N

Boylam:27.03611 E

Derinlik:7 km

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

''OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 16:09 sıralarında Çanakkale Biga'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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