ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 27.02.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
17:04
Son dakika deprem haberi… Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Biga merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 27 Şubat 2024 az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…