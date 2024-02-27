ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İstanbul ve Tekirdağ’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Çanakkale deprem şiddeti ve merkez üssü!

Son dakika Çanakkale deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Şubat listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne gibi çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Biga merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...