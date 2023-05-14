Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çankırı seçim sonuçları merak ediliyor. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak ve böylece "Çankırı seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt bulmuş olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti. Bu başlık altında yer alan Çankırı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz…