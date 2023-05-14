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Haberler Fotohaber Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:06

Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çankırı seçim sonuçları merak ediliyor. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak ve böylece "Çankırı seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt bulmuş olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti. Bu başlık altında yer alan Çankırı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz…

Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çankırı seçim sonuçları için araştırmalar başladı. Gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem milletvelliği seçimlerinde Çankırı halkı da sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Şimdi ise gözler "Çankırı seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça bir bir belli olacak. İşte Çankırı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANKIRI 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %76.3

Muharrem İnce: %12.4

Meral Akşener: %9.9

Selahattin Demirtaş: %0.2

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.2

Çankırı seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çankırı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANKIRI 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %78.8

Millet İttifakı: %19.7

Ak Parti: %59.2

MHP: %19.6

İYİ PARTİ: %11.9

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