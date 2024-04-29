ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:22
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Mevsimlik işçi alım ilanına başvuran adaylar arasında görev alacaklar kura çekimi yapılarak belirlenecek. Başvurular e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarına alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. ÇAYKUR işçi alımı başvuru kılavuzuna göre son başvuru günü ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı...