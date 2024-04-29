Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:22

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Mevsimlik işçi alım ilanına başvuran adaylar arasında görev alacaklar kura çekimi yapılarak belirlenecek. Başvurular e-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarına alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. ÇAYKUR işçi alımı başvuru kılavuzuna göre son başvuru günü ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

2024 yılı ÇAYKUR işçi alım ekranı takip ediliyor. Farklı branşlardan 1072 mevsimlik işçi alımı yapılacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde mevsimlik olarak istihdam edilmek üzere Rize, Artvin ve Giresun illerinde beden işçisi, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü mevsimlik işçi alımı gerçekleşiyor. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura tarihi...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 26 - 30 Nisan tarihleri arasında işçi alımına dair başvuruları alıyor. Başvurular e-Devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılıyor.

Başvurular ardından adaylar arasından kura çekimi ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KILAVUZU

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI başvuru ekranı: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1072 personel alımı kurası ne zaman?

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


SON DAKİKA