ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı için ilan açmıştı. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı kaydedilmişti. Başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sırada kura adımı var. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte, 2024 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgiler…