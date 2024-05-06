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Haberler Fotohaber ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:50

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu. Söz konusu işçi alımı için başvurular 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadroları için başvuruda bulunan kişiler noter kura çekimi tarihini bekliyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alımı için ilan açmıştı. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı kaydedilmişti. Başvuru süreci tamamlandı. Şimdi ise sırada kura adımı var. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte, 2024 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgiler…

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi.

Adaylar başvurularını, e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adresinden tamamladı.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
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