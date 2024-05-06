Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:50
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi tarihi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu. Söz konusu işçi alımı için başvurular 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadroları için başvuruda bulunan kişiler noter kura çekimi tarihini bekliyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün?