CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

14 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' tartışmaları başlamıştı. Yeni genel başkan için beklenen gün geldi. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda aday olmak için yeterli imza sayısına ulaşan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. 1366 kurultay delegesi, genel başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin sona ermesiyle beraber sandıklar açılmaya başladı. Milyonlarca seçmen ise bu noktada "CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, CHP yeni genel başkanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte CHP kurultayı ve yeni genel başkanı hakkında son dakika gelişmeleri…