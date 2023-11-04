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Giriş Tarihi: 04.11.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 23:30

CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

14 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' tartışmaları başlamıştı. Yeni genel başkan için beklenen gün geldi. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda aday olmak için yeterli imza sayısına ulaşan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. 1366 kurultay delegesi, genel başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin sona ermesiyle beraber sandıklar açılmaya başladı. Milyonlarca seçmen ise bu noktada "CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, CHP yeni genel başkanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte CHP kurultayı ve yeni genel başkanı hakkında son dakika gelişmeleri…

CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

CHP yeni genel başkanı kim oldu son dakika yanıt arıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi. 1366 kurultay delegesi, verilen süre içerisinde yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesiyle genel başkanlık yarışı 13 yıldır bu görevi yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında sürüyor. Peki, CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi, ne zaman açıklanacak? İşte CHP genel başkanı son dakika gelişmeleri...

CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

CHP KURULTAYI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aylardır beklenen kurultay günü geldi çattı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

2 gün sürecek kurultayda, bugün genel başkan seçimi yapıldı. Yarın ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirlemek için bugün sandık başına gitti.

CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor. CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.

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CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeterli imza sayısına ulaştığını açıkladı.

Buna göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyor.

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İlhan Cihaner adaylıktan çekildi. Cihaner adaylıktan çekilmesi ile ilgili ''Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cihaner'in ardından Örsan Öymen de adaylıktan çekildi.

CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

CHP YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU, KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

İki aday da 684 oy oranına ulaşamadığından CHP Genel Başkanlığı seçimi 2. tura kaldı

2. tur oylama 23.45'te başlayacak ve 01.00'de bitecektir.

CHP yeni genel başkanı kim oldu, Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP genel başkanı belli oldu mu, hangi aday kaç oy aldı?

KILIÇDAROĞLU SALONDAN AYRILDI

Oy verme işlemlerinin başlamasının ardından Genel Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanarak salondan ayrıldı.

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