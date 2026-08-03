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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 AĞUSTOS 2026: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.08.2026 19:33
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 AĞUSTOS 2026: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın heyecanı sürerken gözler 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişe çevrildi. Milli Piyango Online tarafından saat 21.30'da yapılacak çekiliş öncesinde kazandıracak numaralar ve büyük ikramiyenin hangi bilete çıkacağı merak ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı da resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.