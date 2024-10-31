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Haberler Fotohaber Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?
Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:23

Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin astrolojisi, astrolojik sistemlerin en eskileri arasında yer alır. Binlerce yıldır Çin kültüründe önemli bir yere sahip olan ve günümüzde de popülerliğini koruyan bu astroloji sistemi, Çin takvimi esaslarına dayanır. 12 sembolik hayvan ve 5 elementin kullanıldığı bu takvim hakkında pek çok soru işareti yer alır. Çin burcu hesaplama yapabilmek için Çin takvimine göre burçlar neye göre hesaplanır, özellikleri neler gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin astrolojisinde 12 sembolik hayvan ve 5 element kullanılır. Bu elementler ve hayvanlar; kişilerin doğum anındaki yıl, ay, gün ve saati gösteren dört sütun içerisinde bulunur. Bu sütunlara ise kaderin dört sütunu adı verilir. Ayrıca kişilerin karakterini ve yaşamını etkileyen enerjileri de gösterdiği bilinir. Bu nedenle Çin burcu hesaplama günümüzde popülerliğini korumaya devam ederken, Çin takvimine göre burçlar neye göre hesaplanır, özellikleri neler gibi soruların yanıtları da önem kazanır.

Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Burcu Nedir?

Çin burcu, 12 yıllık bir döngü içerisinde her yıla atanan ay takvimine dayalı bir sistemdir. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Asya bölgelerinde kullanılsa da tüm dünyada popülerdir. Antik Çin takvimi esaslarına uygun kullanılan bu sistemde 12 hayvan kullanılır. Bu element ve hayvanlar, doğan kişinin karakterini ve yaşamını etkileyen diğer enerjilerin görünmesini sağlar.

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Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır?

Klasik ve Batı astrolojisinden en büyük farkı, evrendeki her şeyi 5 element ile ifade ediyor olmasıdır. Çin astrolojisine göre burç hesaplamak için batı takvimi yerine Çin takvimine bakılması gerekir. Bunun sebebi ise Çin takviminde yeni yılın 4 Şubat tarihinde başlıyor olmasıdır. Bu nedenle 4 Şubat tarihinden önce doğan ya da ocak ayında doğan bir kişinin, doğduğu yıla ait burcu için bir önceki yıla bakması gerekir. Yani Ocak 1998 doğumlu biri, 1997 yılına ait burcuna bakmalıdır.

Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Çin burcundaki her hayvan, belirli kişilik özellikleri ile ilişkilendirilir. Bu sembolik hayvanlar, her 12 yıllık bir döngü oluşturur. Bu hayvanlar ve özellikleri kısaca aşağıdaki gibi verilebilir:

Fare (Rat): Meraklı, zeki, sosyal, esprili ve tutumlu.

Öküz (Ox): Sabırlı, çalışkan, inatçı ve güvenilir.

Kaplan (Tiger): Lider, cesur, maceracı, bağımsız ve cömert.

Tavşan (Rabbit): Zarif, nazik, romantik, uyumlu ve diplomatik.

Ejderha (Dragon): Şanslı, güçlü, yaratıcı, karizmatik ve sabırsız.

Yılan (Snake): Gizemli, çekici, akıllı ve kıskanç.

At (Horse): İyimser, maceraperest, dikkatsiz ve pozitif.

Keçi (Goat): Merhametli, nazik, yaratıcı ve alçakgönüllü.

Maymun (Monkey): Esprili, zeki, meraklı ve neşeli.

Horoz (Rooster): Disiplinli, çalışkan, sadık ve güvenilir.

Köpek (Dog): Sadık, fedakar, adil ve yardımsever.

Domuz (Pig): Hoşgörülü, çok düşünen, romantik ve duygusal.

Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Astrolojisinde Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

Çin astrolojisinde 5 element bulunur. 5 element ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tahta: Yaratma, beslenme süreci ve büyüme. Gezegeni Jüpiter.

Ateş: Motivasyon, kültür ve eylem. Gezegeni Mars.

Toprak: Denge, Güven ve itimat. Gezegeni Satürn.

Metal: Parasal başarı ve mal varlığı. Gezegeni Venüs.

Su: İletişim ve fikir alışverişi. Gezegeni Merkür.

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