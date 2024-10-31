Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Çin burcundaki her hayvan, belirli kişilik özellikleri ile ilişkilendirilir. Bu sembolik hayvanlar, her 12 yıllık bir döngü oluşturur. Bu hayvanlar ve özellikleri kısaca aşağıdaki gibi verilebilir:
• Fare (Rat): Meraklı, zeki, sosyal, esprili ve tutumlu.
• Öküz (Ox): Sabırlı, çalışkan, inatçı ve güvenilir.
• Kaplan (Tiger): Lider, cesur, maceracı, bağımsız ve cömert.
• Tavşan (Rabbit): Zarif, nazik, romantik, uyumlu ve diplomatik.
• Ejderha (Dragon): Şanslı, güçlü, yaratıcı, karizmatik ve sabırsız.
• Yılan (Snake): Gizemli, çekici, akıllı ve kıskanç.
• At (Horse): İyimser, maceraperest, dikkatsiz ve pozitif.
• Keçi (Goat): Merhametli, nazik, yaratıcı ve alçakgönüllü.
• Maymun (Monkey): Esprili, zeki, meraklı ve neşeli.
• Horoz (Rooster): Disiplinli, çalışkan, sadık ve güvenilir.
• Köpek (Dog): Sadık, fedakar, adil ve yardımsever.
• Domuz (Pig): Hoşgörülü, çok düşünen, romantik ve duygusal.