Çin Burcu Hesaplama - Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır, Özellikleri Neler?

Çin Takvimine Göre Burçlar Neye Göre Hesaplanır?

Klasik ve Batı astrolojisinden en büyük farkı, evrendeki her şeyi 5 element ile ifade ediyor olmasıdır. Çin astrolojisine göre burç hesaplamak için batı takvimi yerine Çin takvimine bakılması gerekir. Bunun sebebi ise Çin takviminde yeni yılın 4 Şubat tarihinde başlıyor olmasıdır. Bu nedenle 4 Şubat tarihinden önce doğan ya da ocak ayında doğan bir kişinin, doğduğu yıla ait burcu için bir önceki yıla bakması gerekir. Yani Ocak 1998 doğumlu biri, 1997 yılına ait burcuna bakmalıdır.