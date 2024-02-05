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Haberler Fotohaber ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:02

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi…Çorum 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken İskilip merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 5 Şubat 2024 az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Çorum deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Şubat listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. İskilip merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Çorum'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | ÇORUM DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:46'da merkez üssü İskilip'te 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 13.75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

ÇORUM DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: İskilip (Çorum)

Tarih: 05-02-2024

Saat: 14:46:53

Derinlik: 13.75 km

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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