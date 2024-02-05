Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:02
ÇORUM DEPREM SON DAKİKA: İskilip sallandı! 5 Şubat az önce Çorum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberi…Çorum 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken İskilip merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 5 Şubat 2024 az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…