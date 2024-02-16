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Haberler Fotohaber Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 06:50

Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Cuma Hutbesi 16 Şubat günü okunmak istenerek 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırılıyor. İşte detaylar.

Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Cuma Hutbesi 16 Şubat 2024 tarihli olarak okumaya sunuldu. Bugünkü diyanet hutbesini okumak isteyenler 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırmalar yapıyor.

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT

16 Şubat Cuma Hutbesi konusu ve tüm detaylar şöyle;

Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

DÜNYAYI BARIŞ VE İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."

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Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de "es-Selâm"dır. Rabbimiz, barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır.

Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Kıymetli Müslümanlar!

İslam'ı kabul edenlere, barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman, Rabbimizin "Selâm" isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman, barıştan yana tavır alan, etrafına güven veren, huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman, zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların, mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklâl Şairimiz, Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir:

Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

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