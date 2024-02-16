Cuma Hutbesi 16 Şubat | Diyanet ile 16 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

DÜNYAYI BARIŞ VE İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."