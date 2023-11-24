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Haberler Fotohaber Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve il il saatler!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:10

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve il il saatler!

İslam aleminin bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, milyonlarca Müslümanı camilerde bir araya getiriyor. Bu mübarek günde eda edilen namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler ise Cuma namazı kılınışı, rekat sayısı ve okunacak dualar araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri ile öğle ezanı vaktinde kılınan Cuma namazı saati il il belli oldu. Peki; Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 24 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı 24 Kasım tarihi için araştırılıyor. İslam aleminde önemi oldukça büyük olan bu mübarek günde Müslümanlar, kendilerine farz kılınan namaz ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak. Öğle vaktinde eda edilen bu namazın kılınışı, rekat sayısı ve okunacak dualar gibi detaylar için arama motorları çalıştırılıyor. Öte yandan il il Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte detaylı bilgiler…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 24 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

24 KASIM CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul: 12.56
Ankara: 12.40
İzmir: 13.03
Bursa: 12.55

İşte diğer illerin cuma saati:

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 24 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile namaz vakitleri sorgulama için:

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 24 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 24 Kasım Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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