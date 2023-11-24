Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve il il saatler!

İslam aleminin bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, milyonlarca Müslümanı camilerde bir araya getiriyor. Bu mübarek günde eda edilen namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilgilerini tazelemek isteyenler ise Cuma namazı kılınışı, rekat sayısı ve okunacak dualar araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri ile öğle ezanı vaktinde kılınan Cuma namazı saati il il belli oldu. Peki; Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar…