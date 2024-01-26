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Haberler Fotohaber CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul'da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:35

CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul'da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Bugün Cuma günü olması sebebiyle birlikte "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" araştırılmaya başladı. 26 Ocak öğle namazıyla birlikte Cuma namazı da eda edilecek. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Her hafta Cuma günü öğle ezanı ile birlikte camilerde cemaatle saf tutma başlıyor. Bu hafta namazla birlikte camilerde paylaşılacak hutbenin konusu ise "Mülk Sûresinden Mesajlar"olacak. İşte "bugün Cuma namazı kaçta?" 26 Ocak Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma vakitleri…

CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde sorgulanıyor. Müslümanlar öğle namazı saatinde eda edecekleri namazları için önceden alarmlarını kurdu. Diyanet namaz vakitleri sistemiyle bilgilere ulaşılıyor. Cuma vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, 26 Ocak cuma namazı saat kaçta? İşte, yanıtı...

CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 26 Ocak 2024 Cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:21

ANKARA: 13:06

İZMİR: 13:29

BURSA: 13:21

ADANA:12:56

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CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İL İL CUMA SAATLERİ

CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

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