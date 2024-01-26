CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;



Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken:



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

