Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:35
CUMA NAMAZI SAATİ 26 OCAK 2024 | Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul'da Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Bugün Cuma günü olması sebebiyle birlikte "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" araştırılmaya başladı. 26 Ocak öğle namazıyla birlikte Cuma namazı da eda edilecek. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Her hafta Cuma günü öğle ezanı ile birlikte camilerde cemaatle saf tutma başlıyor. Bu hafta namazla birlikte camilerde paylaşılacak hutbenin konusu ise "Mülk Sûresinden Mesajlar"olacak. İşte "bugün Cuma namazı kaçta?" 26 Ocak Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma vakitleri…