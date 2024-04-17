Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamaları hakkında gelişmeleri yakından takip eden binlerce eğitimci, bu yıl MEB öğretmen ataması olacak mı, hangi branştan ne kadar alım yapılacak sorusuyla inceleme yapıyor. Bu hususta öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve kadro dağılımı takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atama müjdesi geldi… İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.