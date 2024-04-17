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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları hakkında gelişmeleri yakından takip eden binlerce eğitimci, bu yıl MEB öğretmen ataması olacak mı, hangi branştan ne kadar alım yapılacak sorusuyla inceleme yapıyor. Bu hususta öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve kadro dağılımı takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atama müjdesi geldi… İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen adayları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalara ilişkin 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu gibi sorular araştırılırken söz konusu açıklama merak uyandırdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atama açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gündeminde Türkiye diplomasinin yer aldığı Erdoğan öğretmen adaylarının 9 aydır beklediği 2024 öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak. Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

YUSUF TEKİN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamasında takvim ve sayı belli değil. Hazine ve Maliye bakanımızla da değerlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Bakan Yusuf Tekin'in diğer açıklamaları şu şekilde; "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen atama müjdesi: 2024 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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