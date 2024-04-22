Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.