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Haberler Fotohaber Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:50

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Bir kabadayının hikayesine odaklanan yapımın başrolünde Ufuk Bayraktar yer alıyor. Peki; Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam ATV ekranlarında. Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün senaristliğini yaptığı filmde henüz çocukken adalet duygusunu kazanmış bir adamın hikayesi anlatılıyor. İşte, Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu...

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

Ufuk Bayraktar - Cevahir

Gizem Karaca – Gizem Karaca

Ahmet Varlı - Sabahattin

Turgut Tunçalp – Seyfi

Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?

Beste Bereket – Kevser

Ümit Çırak – Baltalı Ahmet

Timur Ölkebaş – Kara Cemal

Murat Akkoyunlu - Hilmi

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