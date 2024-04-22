Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
14:50
Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ne anlatıyor?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Bir kabadayının hikayesine odaklanan yapımın başrolünde Ufuk Bayraktar yer alıyor. Peki; Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...