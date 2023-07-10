Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:15

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

Dayton ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal yapımlarından olan Dayton konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Kırmızı Oda ve Sihirli Annem dizilerinin ünlü yönetmeni Başak Sosyal oturuyor. Her hafta pazartesi günleri yeni bölümleriyle ekrana gelecek yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merek ediliyor. Peki, Dayton konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu...