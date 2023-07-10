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Haberler Fotohaber Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:15

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

Dayton ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal yapımlarından olan Dayton konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Kırmızı Oda ve Sihirli Annem dizilerinin ünlü yönetmeni Başak Sosyal oturuyor. Her hafta pazartesi günleri yeni bölümleriyle ekrana gelecek yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merek ediliyor. Peki, Dayton konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu...

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

Dayton ilk bölümü ile TRT ekranlarında seyircisiyle kucaklaşmaya hazırlanıyor. Daha önce Tabii adlı dijital platform üzerinde yayımlanan tarihi ve biyografi türündeki dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yapımın yeni bölümleri yaz sezonu boyunca her hafta pazartesi günleri izleyicisiyle buluşurken dizinin diğer bölümleri Tabii uygulaması üzerinden izlenebilecek. Peki, Dayton konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton hakkında tüm merak edilenler…

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

DAYTON İLK BÖLÜMÜYLE TRT 1 EKRANLARINDA SEYİRCİSİYLE KUCAKLAŞIYOR!

Levent Ökdem, Oktay Korunan, Şehsuvar Aktaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Dayton, 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

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Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

DAYTON DİZİSİNİN KONUSU

Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

Bosna-Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nda yaşananları konu alan dizide, merhum Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesi işleniyor.

Dayton dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1 ve Tabii orijinal dizisi Dayton konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımda, Sırp kuşatmasından 3 yıl sonra, savaş devam ederken tarafların Dayton'da bir araya getirilme sürecinin yanı sıra ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç arasındaki pazarlıklar anlatılıyor.

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