Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
07:24
DGS 2024 BAŞVURUSU BAŞLADI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?
DGS başvuru kılavuzu 2024 adımlarına göre alınacak Dikey Geçiş Sınavı başvuruları için gözler https://ais.osym.gov.tr/ ekranlarında. 10 Mayıs itibarıyla başlayacak işlemler için ÖSYM AİS başvuru ekranı takip ediliyor. DGS sınav başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır soruları 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların gündeminde. Peki; DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, ayrıntılar...