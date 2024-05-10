DGS 2024 BAŞVURUSU BAŞLADI MI? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile DGS başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

DGS başvuru ücreti sınav işlemleri arasında en çok merak edilen detaylardan biri. ÖSYM AİS aday işlemleri ekranı ile tamamlanacak sınav adımlarında geri sayım başladı. Dikey geçiş şartları kapsamında başvurularını yapmaya hazırlanan adaylar DGS sınav başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2024 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, saat kaçta açıklanacak?