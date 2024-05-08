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Haberler Fotohaber DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:29

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Sınav takviminde DGS başvuru tarihi 2024 de belli oldu. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınava katılım şartları sorgulanıyor. DGS başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; kılavuz ile 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

DGS başvuru tarihi takvimlerde işaretlendi. Önlisansı lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM kılavuzu adımlarına göre işleyecek. DGS başvurusu AİS aday işlemleri ekranından gerçekleşecek. Peki; 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

DGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM takvimine göre 30 Haziran günü gerçekleşecek. 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 sorunun sorulduğu sınavda 135 dakika süre verilecek.

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DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

DGS başvuru tarihi 10 Mayıs günü başlayacak. İşlemler 10-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KİMLER DİKEY GEÇİŞ YAPABİLİR?

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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