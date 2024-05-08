Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:29
DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, ŞARTLARI 2024: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Sınav takviminde DGS başvuru tarihi 2024 de belli oldu. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınava katılım şartları sorgulanıyor. DGS başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; kılavuz ile 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...