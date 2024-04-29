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Haberler Fotohaber DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:59

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

Dikey Geçiş Sınavı haziran ayında gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimi üzerinden öğrenilen detaylar arasında sınav ve başvuru tarihleri var. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler DGS başvuru tarihi 2024 için araştırmalara hız kazandırdı. Hazırlıklarını tamamlayanlar sınava başvuru şartlarını da kontrol ediyor. Peki; DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, DGS başvuru ücreti, kılavuzu ve ekranı hakkında merak edilenler...

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu noktasında araştırmalar arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Mayıs ayında alınacak başvurular için hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınava 30 Haziran günü girecek. Dikey Geçiş Sınavı şartları bu noktada kontrol ediliyor. Peki; 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor?

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM takvimine göre 30 Haziran günü gerçekleşecek. 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 sorunun sorulduğu sınavda 135 dakika süre verilecek.

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DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

DGS başvuru tarihi 10 Mayıs günü başlayacak. İşlemler 10-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

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