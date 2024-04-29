Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:59
DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?
Dikey Geçiş Sınavı haziran ayında gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimi üzerinden öğrenilen detaylar arasında sınav ve başvuru tarihleri var. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler DGS başvuru tarihi 2024 için araştırmalara hız kazandırdı. Hazırlıklarını tamamlayanlar sınava başvuru şartlarını da kontrol ediyor. Peki; DGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, DGS başvuru ücreti, kılavuzu ve ekranı hakkında merak edilenler...