DGS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu ne zaman, şartları neler?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.



Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.