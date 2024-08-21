Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:51
DGS SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları sorgulama işlemlerinde geri sayım sürüyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar bu kez sınav sonuçları için ÖSYM ekranı başında. Dikey Geçiş Sınavı puanlarına göre yapılacak tercihler için de kılavuz bekleniyor. YKS ardından beklenen sonuçlar her an adayların erişimine açılabilir. Peki; DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı?