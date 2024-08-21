DGS SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları neden açıklanmadı sorusu adayların gündeminde. Ağustos ayının gelişiyle birlikte beklenmeye başlanan sonuçlarda heyecan dorukta. Puanlarını öğrenmek için sabırsızlanan aday öğrenciler dikey geçiş yapılabilecek lisans bölümlerinde taban puanlarını ve kontenjanları sorguluyor. Peki; 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, yanıtlar!