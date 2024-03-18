Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:49
Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay'ın hayatı, şarkıları ve filmleri
Vefatı ardından Dilberay filmi ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Dilber Ay hayatı ve şarkıları en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Büşra Pekin'in ünlü isme hayat verdiği film bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Hayat hikayesi ile dikkat çeken Ay, Türk Halk Müziği ve arabesk tarzında söylediği şarkılarla hatırlanıyor. Peki; Dilber Ay kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte, detaylar...