Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

Son dönemde adeta bir 'fenomen' haline gelen ünlü isim, Dilberay filmiyle tarihe kazındı. Sert tavrı ve dobra yapısı ile hatırlanan ünlü şarkıcıya filmde oyuncu Büşra Pekin hayat verdi. TRT Radyosu adına düzenlenen bir çalışmada keşfedilen Ay, şarkıcılığın yanı sıra zaman zaman oyuncu olarak da izleyici karşısına geçti. Peki; Dilber Ay kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte, Dilber Ay'ın hayatı...