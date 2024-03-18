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Haberler Fotohaber Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay'ın hayatı, şarkıları ve filmleri
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:49

Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay'ın hayatı, şarkıları ve filmleri

Vefatı ardından Dilberay filmi ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Dilber Ay hayatı ve şarkıları en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Büşra Pekin'in ünlü isme hayat verdiği film bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Hayat hikayesi ile dikkat çeken Ay, Türk Halk Müziği ve arabesk tarzında söylediği şarkılarla hatırlanıyor. Peki; Dilber Ay kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte, detaylar...

Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

Son dönemde adeta bir 'fenomen' haline gelen ünlü isim, Dilberay filmiyle tarihe kazındı. Sert tavrı ve dobra yapısı ile hatırlanan ünlü şarkıcıya filmde oyuncu Büşra Pekin hayat verdi. TRT Radyosu adına düzenlenen bir çalışmada keşfedilen Ay, şarkıcılığın yanı sıra zaman zaman oyuncu olarak da izleyici karşısına geçti. Peki; Dilber Ay kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte, Dilber Ay'ın hayatı...

Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

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Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filmlerinde de rol aldı.

Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

DİLBER AY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2019 yılında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Dilber Ay kimdir, nereli ve ne zaman öldü? İşte Dilber Ay’ın hayatı, şarkıları ve filmleri

FİLMLERİ

2006: Beynelmilel
2013: Hayat Sana Güzel
2014: Mazlum Kuzey
2015: Figüran
2017: Yol Arkadaşım
2018: Yol Arkadaşım 2

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